جدة 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسأسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة في تعقب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية خلال شهر رمضان، عن إتلاف العديد من البسطات العشوائية ومصادرة أكثر من 3 أطنان من الخضار والفاكهة، إضافة إلى 141 لتراً من المشروبات الرمضانية مجهولة المصدر بنطاقي الصفا وأبحر.وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها في مكافحة "البيع العشوائي" بتنفيذ جولات رقابية لرصد وإزالة الباعة الجائلين والبسط المخالفة في المواقع التي تشهد وجود الباعة.// انتهى //14:08ت م0072