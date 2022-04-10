الكويت 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 31ر5 نقاط ليبلغ مستوى 32ر8266 بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0%.وجرى تداول 8ر212 مليون سهم نفذت عبر 12394 صفقة نقدية بقيمة 18ر73 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 3ر79 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 41ر6476 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 24ر1% جراء تداول 19ر113 مليون سهم نتيجة تنفيذ 6100 صفقة نقدية بقيمة 4ر23 مليون دينار.كما انخفض مؤشر السوق الأول 6ر24 نقطة ليغلق عند 72ر9141 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 27ر0% من خلال تداول 6ر99 مليون سهم عبر 6294 صفقة بقيمة 7ر49 مليون دينار.// انتهى //14:19ت م0073