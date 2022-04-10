مسقط 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 88ر4240 نقطة مرتفعًا بـ 3ر31 نقطة وبنسبة 74ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 54ر4209 نقاط.وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و873 ألفًا و789 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 3ر29% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 6 ملايين و895 ألفًا و828 ريالًا عُمانيًّا.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 335ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 36ر22 مليار ريال عُماني.// انتهى //14:22ت م0074