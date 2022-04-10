الدمام 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبداللطيف بن أحمد العرادي، بمناسبة تعيينه في منصبه، يرافقه موفق السنيد المدير السابق للفرع.وهنأ سموه العرادي بمناسبة تعيينه، سائلًا الله له العون والتوفيق في مهام عمله لخدمة الرياضة في المنطقة ودعم الرياضيين.كما قدم سموه الشكر للسنيد على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله متمنيًا له دوام التوفيق.// انتهى //14:24ت م0075