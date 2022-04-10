الظهران 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واساستعرض "مجلس تعاليل" الذي يقيمه مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" طيلة شهر رمضان المبارك تاريخ القهوة السعودية، وذلك بالتزامن مع عام القهوة السعودية بمشاركة عدد من المثقفين والكتّاب، بمقر مركز "إثراء" بالظهران.وأوضح المركز أن القهوة السعودية ارتبطت بالعادات والتقاليد السعودية وقيم الكرم والضيافة في مختلف مدن ومحافظات المملكة.وتعرف المشاركون على طرق زراعة وتحضير القهوة الجنوبية والحساوية والنجدية والحجازية والشمالية ومرحلة إعدادها وتقديمها للضيوف، بهدف تعزيز مكانتها بوصفها موروثاً ثقافياً وعبقاً للماضي.// انتهى //14:33ت م0076