جوهانسبورغ 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسأجرى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، اليوم اتصالًا هاتفيًا، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، لبحث تطورات الأوضاع على صعيد الأزمة الأوكرانية.وناقش الجانبان خلال الاتصال تأثير الأزمة الأوكرانية في أسعار السلع الأساسية وسلاسل التوريد والأمن الغذائي في أفريقيا، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن الأزمة في أوكرانيا مع الاتفاق على ضرورة وقف إطلاق النار وإجراء حوار بين أوكرانيا وروسيا.// انتهى //14:35ت م0077