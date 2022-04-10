بيت لحم 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واساستشهدت اليوم مواطنة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائلي من قرية حوسان غرب بيت لحم.ونقلت مصادر فلسطينية عن إعلان وزارة الصحة، خبر استشهاد المواطنة غادة إبراهيم علي سباتين من قرية حوسان غرب بيت لحم بعد نقلها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، وهي تعاني من قطع في شريان الساق، إضافة إلى خسارتها كمية كبيرة من الدم متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //16:10ت م0100