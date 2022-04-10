بيت لحم 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واساقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، واستمعوا لشروحات مزيفة عن أسطورة الهيكل المزعومة.// انتهى //16:17ت م0101