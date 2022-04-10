الرياض 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسأبرمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقرّها بالرياض مذكرة تفاهم مع البنك العربي الوطني، يتولى البنك بموجبها تقديم مزايا بنكية خاصة لعملاء برنامج "تقدير" أحد مبادرات المؤسسة ، وذلك بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ محمد بن طلال النحاس والعضو المنتدب للبنك العربي الوطني عبيد بن عبد الله الرشيد.وقع الاتفاقية مساعد محافظ المؤسسة للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، ومن جانب البنك العربي الوطني نائب رئيس مجموعة التجزئة المصرفية عثمان بدر.وبموجب المذكرة ينضم البنك العربي الوطني لقائمة الشركاء الإستراتيجيين في برنامج "تقدير"، وسيقدم البنك على إثرها مزايا بنكية وعروض دورية على المنتجات التمويلية والبطاقات الائتمانية لعملاء برنامج "تقدير" من متقاعدين ومستفيدين.وثمّن الأستاذ النحاس انضمام البنك العربي الوطني كشريك إستراتيجي لبرنامج " تقدير" الذي يشمل جميع متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص، وما سيتيحه ذلك من تعزيز لمنظومة الحلول التمويلية لصالح المستفيدين من البرنامج، مؤكداً حرص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على بناء الشراكات الإستراتيجية مع مختلف الجهات لتقديم المزايا الحصرية لعملاء البرنامج.من ناحيته، أكد الرشيد حرص البنك على تمتين أواصر العلاقة الإستراتيجية القائمة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومواكبة تطلعاتها في إثراء الخدمات والمزايا المقدمة لعملائها وتقديم التسهيلات والحلول المصرفية ذات القيمة المضافة لإنجاح مبادرة برنامج "تقدير"، وتعزيز أبعاده ومزاياه.يذكر أن برنامج "تقدير" أحد مبادرات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديراً لعملائها المتقاعدين والمستفيدين من القطاعين العام والخاص، ويسعى لعقد الشراكات الإستراتيجية مع الجهات في القطاع الخاص لتقديم مزايا حصرية لعملاء البرنامج، ويقدم البرنامج خدماته في خمسة مسارات هي مسارات خبرة ومزايا وفعاليات والتمويل ومسار المسؤولية الاجتماعية، ويزخر البرنامج بأكثر من 600 شريك يقدمون عروض وخصومات في مختلف مسارات البرنامج.// انتهى //16:20ت م0102