جدة 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسوقعت أمانة محافظة جدة اتفاقية تعاون مع جمعية متلازمة النجاح، التي تأتي في إطار تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الشراكات المجتمعية.وأوضحت الأمانة أن الاتفاقية تتضمن المشاركة في الأعمال التطوعية من قبل أبناء وبنات متلازمة داون لتعزيز حب العمل التطوعي لديهم، وجعل مدينة جدة ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة من حيث تنفيذ معايير الوصول الشامل، إلى جانب إقامة المبادرات والبرامج والفعاليات التي تُسهم في تحسين البيئة المحيطة بالأشخاص والأطفال ذوي الإعاقة التي تقدمها الأمانة والجهات ذات العلاقة.// انتهى //16:20ت م0103