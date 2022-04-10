رام الله 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم، مساعد وزير الخارجية الياباني كانسوكي ناغاوكا، واطلعه على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في فلسطين.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن رئيس الوزراء شدد خلال لقاءه ناغاوكا، على أن توتر الأوضاع هو نتيجة تصعيد الإجراءات الإسرائيلية وغياب الأفق السياسي، إضافة إلى فقدان الأمل والشعور بالغضب لدى أبناء شعبنا نتيجة المعايير الدولية المزدوجة في تطبيق القانون الدولي.وبحث اشتية مع ناغاوكا تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين، وزيادة قيمة المساعدات المقدمة لفلسطين لمواجهة الأزمة المالية.// انتهى //16:20ت م0104