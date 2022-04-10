تبوك 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واستقدم الفرق الميدانية بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، والمراكز التابعة لها، خدماتها الإسعافية على مدار الـ24ساعة، من خلال 26 مركزاً إسعافياً ومنها ساعات الإفطار في شهر رمضان المبارك؛ حيث يؤدي خلالها المسعفون مهامهم ومسؤولياتهم المتعددة من خلال مباشرة الحالات التي بحاجة إلى تقديم الخدمات الطبية والإسعافية."واس" رافقت فرق الهيئة خلال مباشرتها لأعمالها الميدانية، ورصدت من خلال ذلك ماتقوم به فرق الهلال الأحمر بالمنطقة من استجابه للبلاغات والتوجه لها، وتأدية مهام عملها ومباشرة البلاغات ميدانيًا خلال ساعات الإفطار، للمحافظة على تقديم أفضل الخدمات الإسعافية، وكانت المراكز الإسعافية بمختلف محافظات منطقة تبوك قد باشرت خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 أكثر من 5900 بلاغ .// انتهى //16:20ت م0105