بريدة 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واستزخر منطقة القصيم بالمساجد التاريخية التي تحكي حقبة من الزمن والتي يحرص المصلون وزوار المنطقة على زيارتها وأداء الصلوات المفروضة فيها.ويعد جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة بريدة في مقدمة المساجد التاريخية التي تزخر بها المنطقة، وأحد أقدم المساجد ، ويعود تاريخة إلى عام 1313هـ، ويحظى بالعناية والاهتمام ويتم تهيئته كل عام لاستقبال المصلين في شهر رمضان , ففي عام 1313هـ قام الشيخ محمد بن سليم -رحمه الله- ببنائه وعمارته العمارة الأولى، وفي عام 1359هـ بني على نفقة الملك عبدالعزيز "رحمه الله"، وفي عام 1376هـ صدر أمر الملك سعود -رحمه الله- ببنائه وعمارته بالأسمنت المسلح، وفي عام 1416هـ بُني على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز "رحمه الله".ولم يكن المعمار وجماليته الاستثناء الوحيد الذي يتمتع به هذا الجامع؛ بل كان للدور العلمي الرائد مكانة ملموسة فكان له أكبر الأثر في نشر الثقافة الإسلامية وإثراء الحركة العلمية في مدينة بريدة في تلك الحقبة من الزمن حتى عصرنا الحاضر.// انتهى //16:27ت م0108