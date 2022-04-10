الرياض 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن وليام ديفيد جريسلي، ويرافقه المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، وسفير مملكة هولندا لدى اليمن بيتر ديريك هوف، ومستشار الشؤون السياسية والاقتصادية بالسفارة الأمريكية في اليمن كريس كفولس، ورئيس مكتب المنسق المقيم في اليمن ماثيو ليزلي، ومستشار سياسات رفيع بمكتب المبعوث الأمريكي الخاص لليمن سارة كادي، ومساعدة خاصة للمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية صوفي غروندين.وجرى خلال اللقاء بحث الوضع الإنساني في اليمن والجهود الإغاثية والإنسانية المبذولة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، ومناقشة الجهود الدولية لمعالجة وضع ناقلة النفط "صافر".//انتهى//16:59ت م0113