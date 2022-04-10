الرياض 9 رمضان 1443هـ الموافق 10 أبريل 2022م واسرفع معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المُحيطة به.وأكد أن إطلاق هذا المشروع التاريخي الضخم يجسد رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالإرث التاريخي والحضاري الذي يحمله المسجد، وهو أحد مُستهدفات رؤية 2030 التي تعنى بضيوف الرحمن، وقال: إن هذه البلاد دأبت منذ تأسيسها على بذل الغالي والنفيس خدمة لدين الله وعناية بقاصدي بيوته.وسأل معاليه الله أن يجعل هذا العمل الصالح في موازين خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة تقدمها ورقيها وازدهارها.// انتهى //17:08ت م0115