ولاية البحر الأحمر 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 827 سلة غذائية رمضانية في محلية دورديب في ولاية البحر الأحمر بجمهورية السودان الشقيقة، وتشتمل على المواد الغذائية الأساسية التي تكفي الأسرة الواحدة لمدة شهر، استفاد منها 4,135 فردا .ويأتي ذلك في إطار مبادرة إطعام الرمضانية التي تهدف إلى توزيع 156.993 سلة غذائية تزن 8.430 طناً في 19 دولة يستفيد منها 901.463 فرداً.//انتهى//17:09ت م0116