نيامي 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 454 سلة غذائية رمضانية في مدن تلابيري كونغو و دوسو بوزاي و دوسو تكلافي بجمهورية النيجر، استفاد منها 2.270 فردا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ .ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي للمحتاجين في 19 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.//انتهى//17:12ت م0117