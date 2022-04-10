اجتماعي / 2.270 مستفيدًا من السلال الغذائية الرمضانية لمركز الملك سلمان للإغاثة الموزعة في النيجر
الأحد 1443/9/9 هـ الموافق 2022/04/10 م واس
نيامي 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 454 سلة غذائية رمضانية في مدن تلابيري كونغو و دوسو بوزاي و دوسو تكلافي بجمهورية النيجر، استفاد منها 2.270 فردا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ .
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي للمحتاجين في 19 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.
//انتهى//
17:12ت م
0117