مكة المكرمة 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسأتاحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفق الخطط الميدانية والاستراتيجية عمل (1018) متطوعة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، في عدد من المجالات منها ترجمة اللغات ومساعدة كبار السن وفي خدمات التنقل ( العربات الكهربائية ) والذي جرى استقطابهم من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وأوضحت مديرة إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية بالمسجد الحرام بيان الهذلي أن العمل التطوعي له أجر عظيم من خلال منفعة قاصدات البيت العتيق وتقديم الخدمة لهم , مبينة أن تمكين المرأة من خلال عملها في المسجد الحرام انعكس بأثر إيجابي على نفوس المتطوعات وإكسابهم المهارات والخبرات والاستفادة القصوى من التنوع الثقافي واللغوي وتنفيذا لتطلعات القيادة الرشيدة – رعاها الله – في خدمة قاصدي المسجد الحرام وفق أعلى معايير الجودة للمصلين والمعتمرين .ولفتت إلى أن زيادة أعداد الجهات والجمعيات الخيرية المشاركة ارتفع لــ (14) جهة حكومية وخيرية نسائية خلال هذا العام 1443هــ والذي انعكست بدورها هذه الأعداد الكبيرة على الواقع الميداني وتقديم الخدمات كافة , وذلك بالتزامن مع رفع كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام، وأعربت أن العمل التطوعي في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لا يتوقف على مدى ( 24) ساعة موزعة على أربع ورديات في اليوم.// انتهى //17:13ت م0118