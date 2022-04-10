أبوجا 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 770 سلة غذائية رمضانية في ولاية كوارا بجمهورية نيجيريا الاتحادية، استفاد منها 4.620 فردا.ويأتي ذلك في إطار مبادرة إطعام الرمضانية التي تهدف إلى توزيع ما يقارب من 157 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 8000 طن في 19 دولة حول العالم، وذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة ممثلة بالمركز خلال شهر رمضان المبارك.//انتهى//17:16ت م0119