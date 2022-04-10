عمّان 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، الكفالة المالية الشهرية للأيتام والأرامل السوريين والمجتمع المضيف في محافظة إربد بالأردن.وجرى تسليم الكفالة المالية لـ 56 أسرة، منها 40 عائلة سورية، و16 عائلة أردنية، بواقع 191 مستفيدًا من الأيتام والأرامل، حيث تمثل أولى دفعات الكفالة التي تستمر لمدة عام كامل.ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لحماية الأيتام وتحسين ظروفهم المعيشية وتخفيف معاناتهم وتحقيق العيش الكريم لهم.//انتهى//17:18ت م0121