عدن 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واساختتمت أمس في محافظتي حضرموت وعدن الدورات التأهيلية المهنية التي جرى تنفيذها بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن مشروع تدريب ودعم المهارات المهنية والتجارية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وتلقى المستفيدون والبالغ عددهم 534 شاباً وشابة تدريباً نظرياً وتطبيقياً في مجالات أساسيات الكهرباء والنجارة وميكانيكا السيارات وحياكة الملابس الشعبية، بالإضافة الى دورات مهنية استهدفت الفتيات في الصناعات الغذائية والخياطة وصيانةالجوال وإدارة الأعمال.وعبر المتدربون عن سعادتهم الغامرة في اختتام الدورات التدريبية مثمنين دعم مركز الملك سلمان للإغاثة، وأكدوا أن الحقائب المهنية التي ستمنح لهم كلاً في سياق تخصصه المهني تمثل بداية الانطلاق لتعزيز مشاريعهم التجارية وتحسين مستوى الدخل.يذكر أن برامج التدريب لا تزال مستمرة في 8 محافظات يمنية لتأهيل 675 شابًا ضمن مشروع دعم تمكين وتعليم الشباب والشابات لتحسين سبل العيش في اليمن والذي ينفذ بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.//انتهى//17:19ت م0122