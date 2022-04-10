الرياض 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسوقع مكتب التربية العربي لدول الخليج اليوم، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، لاكتشاف ورعاية الموهوبين في الدول الأعضاء في المكتب، بحضور معالي المدير العام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العاصمي، ومعالي الأمين العام لمؤسسة " موهبة " الدكتور سعود بن سعيد المتحمي.وتضمنت الاتفاقية التعاون بين الطرفين في تنظيم مجالات البرامج الإثرائية المشتركة للطلاب والطالبات الموهوبين على مستوى الدول الأعضاء بالمكتب، وتقديم خدمات استشارية وتدريبية لإعداد طلبة الدول الأعضاء المشاركين في الأولمبياد الدولية.كما اتفق الطرفان على تنظيم جائزة خليجية للموهبة للإبداع بإشراف وتعاون مشترك بين المكتب و " موهبة " والمؤسسات التي تعنى بالموهوبين في الدول الأعضاء، وكذلك ترجمة أبرز الإصدارات العلمية في مجال الموهبة والإبداع، وإعداد الدراسات والأبحاث التربوية في مجال الموهبة والإبداع لدول مجلس التعاون، وتعزيز محتوى النشر لمناخ وثقافة الموهبة والإبداع في دول مجلس التعاون الخليجي.// انتهى //17:19ت م0123