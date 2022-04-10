تبوك 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمكتبه اليوم ، المشرف العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري وعدداً من طلاب وطالبات المدارس المتميزين الحاصلين على المراكز المتقدمة في المجالات العلمية والثقافية .وهنأ سموه الجميع بما حققوه من مراكز مميزة وجوائز متعددة ، مثنياً على جهود أسرهم في متابعة أبنائهم لتحقيق هذا التميز .وأبدى فخره بما حققه طلاب وطالبات المنطقة من تميز وتفوق , وقال " أنتم عماد المستقبل وبلادكم تتطلع لكم وأنتم تواصلون المسيرة إلى الأعلى بإذن لله , وظهرت الكثير من الأمور التي تغير من شكل المنطقة في الدراسة والابتعاث وفرص العمل وسوف نشاهد قريبا أحدث التقنيات وستكون هنا في منطقتكم من خلال مشروعات نيوم والبحرالأحمر وآمال والديسة وتروجينا وغيرها من المشاريع " .وأكد سموه أن منطقة تبوك أصبحت الأن ورشة عمل وهذا بفضل الله ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - ، مبدياً سعادته بما رآه من طموح وتفاؤل من شباب وشابات المنطقة المبتعثين خلال ( ملتقى نيوم ‏مستقبل الإنسان والمكان ) , منوها بدور مدارس الملك عبد العزيز والمستوى العلمي والتميز الذي وصلت له المدارس .من جهته أعرب المشرف العام على مدارس الملك عبد العزيز النموذجية عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه وتشجيعه لأبنائه الطلاب والطالبات، مبيناً أن الكل يفخر بهذا الانجاز والتقدم العلمي والرعاية الكاملة من القيادة الرشيدة .وفي الختام تسلم سموه درع الرئيس الفخري لنادي التطوع بالمدارس .// انتهى //17:30ت م0124