الرياض 9 رمضان 1443هـ الموافق 10 أبريل 2022م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي.واستعرض الجانبان خلال الاستقبال أوجه تعزيز التنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة لدعم الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق النماء والازدهار للشعب اليمني، إضافة إلى بحث الجهود المشتركة لدعم سبل الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر.// انتهى //18:04ت م0127