نجران 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسيبذل أفراد فرع هيئة الهلال الأحمر بنجران جهوداً كبيرة وعمل متفانٍ ومتكامل، لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية، وذلك على مدار الساعةوأيضاً خلال ساعات الإفطار في شهر رمضان من خلال تلقي البلاغات ومباشرتها في حينها.وكالة الأنباء السعودية "واس" ومن خلال جولتها الميدانية رصدت تلك الجهود للفرق الميدانية بالهلال الأحمر بنجران وهم يقوموا بواجباتهمومسؤولياتهم أثناء وجبة الإفطار، وتأدية المهام المناطة بهم.وأوضح مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بنجران محمد علي آل فراج أن غرفة العمليات بفرع الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت خلال الأسبوعالأول من شهر رمضان 162 بلاغاً، تضمنت 39 بلاغاً لحالات ناتجة عن حوادث مرورية، نقل منها 32 مصاباً لتلقي العلاج بمستشفياتالمنطقة، فيما قدمت الخدمات الإسعافية لـ 4 مصابين في مواقع الحوادث، كما باشرت 123 حالة مرضية مختلفة، حيث قدمت خدمات العلاجلـ 28 مريضاً, ونقل 77 مريضاً لتلقى العلاج بالمستشفى، و 3 حالات وفاة.وأكد أنه يعمل خلال شهر رمضان المبارك 17 فرقة إسعافية، تحتوي على أكثر من 40 آلية تضم جميع المعدات والأجهزةوالمستلزمات الطبية للعمل على مدار اليوم من خلال الفرق الميدانية والإسناد والقيادة الميدانية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في المراكزالإسعافية التابعة للهيئة داخل مدينة نجران والمحافظات التابعة لها.وبين أن هيئة الهلال الأحمر بنجران من خلال متطوعيها يقومون بعمل العديد من المبادرات التطوعية ومنها توزيع وجبات إفطار صائم فيشهر رمضان حيث تأتي هذه المبادرة امتداداً للمبادرات الخيرة التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر السعودي.//انتهى//19:02ت م0129