أبها 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واستتواصل في مدينة أبها منافسات النسخة الثالثة من دوري المدارس التي تنظمها وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الرياضة تحت شعار "جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل".وبلغ عدد المدارس المشاركة في الدوري 116 مدرسة، تشارك بـ 3228 طالباً في 268 فريقاً، ويبلغ عدد المباريات المزمع إقامتها 216 مباراة، تتوزع على 11 ملعباً، ويديرها 29 حكماً.يُذكر أن الدوري يشارك في منافساته أكثر من 426 ألف طالب من مختلف مناطق المملكة يمثلون 42534 فريقاً، يتنافسون في ألعاب كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد والجودو والتايكوندو والجوجيتسو، وذلك في صالات وملاعب وزارتي التعليم والرياضة.// انتهى //19:03ت م0130