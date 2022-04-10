الرياض 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واستتواصل منافسات دوري المدارس لكرة القدم للبنين على الملاعب المدرسية في 47 إدارة تعليمية على مستوى محافظات ومناطق المملكة، بإشرافٍ وتنظيمٍ ميداني من اللجان الإدارية والفنية المكلفة من اللجنة المنظمة لمشروع دوري المدارس، الذي تنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم للعام الثالث.ويتنافس 15,460 فريقا مدرسيا من مدارس التعليم العام، حيث بلغ عدد الطلاب المشاركين 135,934 طالبا ، ولُعبت حتى أمس 2583 مباراة، شهدت تسجيل 8805 أهداف بمعدل 3.40 أهداف في كل مباراة.وتستمر منافسات المرحلة الأولى (البطولة العامة) من دوري المدارس لكرة القدم للبنين (للأعمار من 12 إلى 18 سنة) حتى الثامن من شهر يونيو القادم، حيث تتأهل منها فرق إلى مرحلة تصفيات المناطق (للأعمار من تحت 15 سنة إلى تحت 18 سنة)، تليها بطولة المملكة للنخبة المجمّعة لـ 16 فريقا من فرق المرحلة المتوسطة و16 فريقا من فرق المرحلة الثانوية، وستقام منافساتها في نهاية موسم دوري المدارس لهذا العام في جدة.وأكد عضو اللجنة المنظمة لدوري المدارس رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان أن مباريات دوري المدارس لكرة القدم للبنين تُلعب وفق تنظيم إداري وفني عالٍ من أجل أن يجد اللاعب بيئة رياضية مناسبة للعب المباريات مع فريقه المدرسي ليُبرز قدراته وموهبته، وقال: "تشهد المباريات التي تقام بمختلف محافظات ومناطق المملكة متابعة ميدانية للجان فنية ترصد المواهب المتميزة، إضافة إلى وجود فرق إسعافية من هيئة الهلال الأحمر في المباريات"، مشيداً باهتمام ومتابعة ومساندة مديري إدارات التعليم ومعلمي التربية الرياضية وحرصهم على نجاح هذا المشروع الوطني الرياضي.// انتهى //19:05ت م0132