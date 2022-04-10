الرياض 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسأطلقت "كسوة" أمس، مبادرة (سوق كسوة) استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك لمساعدة الأسر المحتاجة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن عبد الرحمن بن ناصر وصاحبة السمو الملكي الأميرة أضواء بنت فهد بن سعد ومديري الجمعيات الخيرية المشاركة وذلك في نادي الشباب قسم المسؤولية المجتمعية بالرياض.وتتضمن المبادرة التي تستمر لمدة خمسة أيام على ٢٠ ألف كسوة عيد جديدة لإدخال الفرحة على العائلات المتعففة من منتسبي ٧ من الجمعيات الخيرية المتعاونة والمتعاقدة مع كسوة في مدينة الرياض، بطريقة منظمة وفكرة مبتكرة حيث تتيح لكل مستفيد اختيار الملابس التي تناسبه بشكل مجاني.يذكر أن كسوة تبذل في كل عام الجهد لتقديم خدماتها الداعمة للمجتمع والتي تهدف لتقوية الروابط المجتمعية وتعزيز ثقافة العمل الخيري والتطوعي و لحماية البيئة من أضرار النفايات النسيجية والملابس المستعملة، بجمعها وفرزها وإعادة تدويرها بطرق صديقة للبيئة.//انتهى//19:06ت م0133