تونس 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسأحبطت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي خمس عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.وأوضح الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي حسام الدين الجبابلي في بيان اليوم أن عمليات الهجرة غير الشرعية تم إحباطها بمحافظتي صفاقس والمهدية، وتم إيقاف 136 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //19:48ت م0135