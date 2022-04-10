الرياض 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسعقدت اللجنة الشرعية لصندوق الوقف الصحي , بمقر الصندوق اليوم , اجتماعها الأول برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، وبحضور أعضاء اللجنة الدكتور عبدالرحمن الأطرم، وسليمان الماجد والدكتور يوسف الشبيلي والدكتور إبراهيم الحديثي وسليمان الجاسر.وتناول الاجتماع استعراض أعمال الصندوق وبرامجه، حيث قدّم الرئيس التنفيذي للصندوق الدكتور إبراهيم الحيدري عرضًا تقديميًا عن إنجازات الصندوق خلال المدة الماضية، كما ناقش المجلس خلال اجتماعه الأول آلية التعامل الشرعي مع عدد من المعاملات المالية داخل الصندوق وتعزيز مبدأ الشفافية في التعامل مع أموال الأوقاف والتبرعات التي يستقبلها الصندوق لتمويل أنشطته الصحية المتنوعة.الجدير بالذكر أن صندوق الوقف الصحي هو أول صندوق وقفي في مجاله تأسس بقرار مجلس الوزراء الموقر عام 1440هـ ويعمل وفق حوكمة عمل عالية الجودة تحت إشراف مجلس الإدارة برئاسة معالي وزير الصحة واللجان التابعة له مثل اللجنة الشرعية، ولجنة المراجعة، ولجنة الاستثمار، إضافة إلى اللجنة التنفيذية.// انتهى //19:49ت م0136