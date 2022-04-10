بريدة 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسنوَّه صاحب السمو الملكي الأمير الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالدعم اللامحدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للقطاعات العسكرية كافة.جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير القصيم في قصره بمدينة بريدة اليوم، قيادات القطاعات الأمنية يتقدمهم مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي آل مرضي ورؤساء القطاعات الأمنية بالمنطقة؛لتناول مأدبة الإفطار مع سموه،بحضور أصحاب الفضيلة المشائخ،ووكيل أمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزَّان،ورئيس فرع النيابة العامة بالقصيم مفلح القحطاني،ووكلاء الإمارة،وأمراء الأفواج،ومديري الجهات الحكومية بالمنطقة.وأشار سموه إلى الجهود الوطنية المتميزة التي تبذلها الجهات الأمنية والعسكرية لحفظ أمن هذه البلاد المقدسة، مشيداً بالدور التكاملي بين الأجهزة الأمنية والتناغم الذي أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات التي هي محل تقدير وثناء الجميع،بدعم مستمر ومتابعة من سمو وزير الداخلية.// انتهى //20:37ت م0140