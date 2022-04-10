المدينة المنورة 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسعقد فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة، لقاءات توعوية بعنوان "الصيام وأحكامه" بمقر إدارة الدوريات الأمنية، ومديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة.وهدفت هذه اللقاءات التوعوية إلى تبيان فضل الصيام ومكانته في الإسلام، وعظم الأجر الذي أعده الله للصائمين في شهر رمضان المبارك، وبيان مفسدات الصيام والتحذير منها، وذلك ضمن التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة مع فرع الرئاسة العامة للهيئة بالمنطقة لعقد مثل هذه المناشط واللقاءات التوعوية.// انتهى //20:53ت م0141