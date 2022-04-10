الباحة 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واستُنفِّذُ جمعية رغدان للتنمية والخِدْمَاتِ الاجتماعية عددًا من البرامج خلال شهر رمضان المبارك.ونوَّه المدير التنفيذي للجمعية صالح بن مديس الغامدي أن البرامج تنسجم مع روحانية الشهر الفضيل؛كتنظيم مسامرة رمضانية بمشاركة كبار السن والشباب للحديث عن استقبال شهر رمضان في الماضي ونوع الأكلات والممارسات اليومية, وأمسية ثقافية يقدمها الشاعر عبدالرحمن سابي بعنوان: "رمضان في عيون الشعراء", مستشهدًا بأبيات شعرية قيلت عن رمضان، إلى جانب تنظيم مسابقة بعنوان "ليلة القدر خير من ألف شهر", يُطرح فيها عدد من الأسئلة المتعلقة بالشهر الفضيل؛تكون مخصصة للأهلي،ليتم فرز النتائج وتوزيع الجوائز في نهاية الشهر.تجدر الإشارة إلى أن جمعية رغدان للتنمية والخِدْمَاتِ الاجتماعية بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية برغدان نظمت مبادرة "بيئتي خضراء" أطلقها أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط بحديقة الأمير محمد بن سعود،وتهدف المبادرة إلى إسهام الجمعية في تحقيق رؤية مملكتنا الخضراء, وتوزيع أكثر من 1200 شتلة على الأهالي ومرتادي الحديقة.// انتهى //20:53ت م0142