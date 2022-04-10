المدينة المنورة 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسعقدت وكالة الشؤون الأكاديمية والتطويرية النسائية ممثلة بوحدة الجودة النسائية أولى حلقات الجودة لتحسين وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لزائرات المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك بمشاركة كلٍّ من مديرة إدارة الإشراف الميداني ومديرة وحدة الجودة النسائية وعدد من القيادات الميدانية.ونوَّهت وكيلة الشؤون الأكاديمية والتطويرية النسائية أسماء بنت راضي البلادي بأن رؤية المملكة ٢٠٣٠ تتميز بأنها نقطة تحول حقيقي في مجال الجودة والتميز المؤسسي في المملكة، وخطت بلادنا خطوات عظيمة في هذا المجال،ووضعت جلَّ اهتمامها في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.وأوضحت البلادي أن إدارة التخطيط والتميز المؤسسي ومن خلال خطة الرئاسة التطويرية ٢٠٢٤، عملت على إقامة أولى حلقات الجودة؛لمناقشة نتائج الجولات الميدانية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان للوقوف على نقاط التحسين وتحليلها والرفع بالتوصيات المناسبة للجهات العليا للوصول لأعلى معايير الجودة في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما لمواكبة رؤية الرئاسة في حسن الوفادة للقاصدين ونشر الهداية للعالمين.// انتهى //20:53ت م0143