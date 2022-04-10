تبوك 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسيكتظُ مضمار ممشى منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك بالصائمين الذين يقطعون مسافة أربعة كيلومترات يوميًّا قبيل آذان المغرب في شهر رمضان المبارك، بحثًا عن الرشاقة، والترويح عن النفس، وتلبيةً لنصائح الأطباء الذين يؤكدون أهمية مزاولة رياضة المشي لصحة الإنسان،خاصة في ذلك الوقت.ويتوفر في المضمار عدد من الأجهزة الرياضية التي وضعتها أمانة المنطقة, إضافة إلى أرضيات الإنترلوك، والبرودات، والتربة الزراعية والتشجير, وألعاب الأطفال، ليصبح متنفساً وميداناً للمواطنين والمقيمين, في حين أن هذا التنوع منح الكثير من مرتادي المضمار خيارات عدة في تلبية اهتماماتهم بالمضمار؛فمنهم من يمارس رياضة المشي، ومنهم من يحسِّن لياقته بالأجهزة الرياضية، والبعض الآخر يستمتع فقط بالجلوس على المسطحات الخضراء التي تملأ المكان.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" عددًا من المواطنين والمقيمين الذين يمارسون رياضة المشي في منتزه الأمير فهد بن سلطان، إذْ أكدوا أنهم يمارسون المشي بشكل يومي قبل الفطور بساعة تقريباً، مشيرين إلى أن الأجواء بتبوك مناسبة لممارسة المشي.// انتهى //21:04ت م0146