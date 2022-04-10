الرياض 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واستستكمل غداً مواجهات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا 2022، والمقامة في المملكة بنظام التجمُّع للعام الثاني على التوالي.ويلتقي حامل اللقب فريق الهلال السعودي بنظيره الريان القطري عند الساعة الـ 8:15 مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في لقاء لحساب المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كل من الشارقة الإماراتي،واستقلول الطاجيكي.وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض أيضاً،يستقبل فريق الشباب السعودي نظيره الجزيرة الإماراتي عند الساعه الـ 11:15 مساءً، لحساب المجموعة الثانية التي تضمُّ إلى جانبهما كلاً من القوة الجوية العراقي ومومباي الهندي.وفي اللقاء الثالث للأندية السعودية، يستقبل الفيصلي السعودي فريق السد القطري على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، عند الساعة الـ 11.15، لحساب المجموعة الخامسة التي تضمُّ إلى جانبهما كلاً من الوحدات الأردني وناساف الأوزبكي.وفي بقية مواجهات الغدٍ، يلتقي فريقا القوة الجوية العراقي ومومباي الهندي على ملعب الملك فهد الدولي عند الساعة الـ 8:15 في لقاء لحساب المجموعة الثانية، ولحساب المجموعة الخامسة يلتقي فريقا ناساف الأوزبكي والوحدات الأردني عند الساعة الـ 8:15، على ملعب الأمير محمد بن فهد، وعند الساعة الـ 11:15 يلتقي الشارقة الإماراتي بنظيره استقلول الطاجيكي على ملعب الملك فهد الدولي، في لقاء لحساب المجموعة الأولى.// انتهى //21:24ت م0150