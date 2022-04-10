أبها 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسدشَّن مدير تعليم محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي فعاليات بطولة دوري المدارس لكرة القدم 2022م، بحضور عدد من منسوبي التعليم بمجمع ملاعب الإدارة.وتأتي البطولة ضمن خطة المشروع الرياضي الوطني لدوري المدارس المنفذة على مستوى المملكة بالتعاون والشراكة بين وزارة التعليم ووزارة الرياضة، بهدف صناعة جيل جديد من الرياضيين السعوديين، وتعزيز الرياضة المدرسية، وتنمية الأنشطة الرياضية في المجتمع، ضمن مستهدفات وزارتي الرياضة والتعليم المنبثقة من رؤية المملكة 2030.وأوضح المساعد للشؤون المدرسية سعد حضرم، أن الدوري جاء ليتبنى قيمًا ويعدل سلوكًا من خلال وجود خبراء تربويين يشرفون على هذا التجمع الرائع، الذي يمارس فيه أبناؤنا هوايتهم ، ويلبِّي حاجاتهم، مؤكدًا اتخاذ جميع إجراءات السلامة لضمان سلامة الفرق المشاركة، وتطبيق اللائحة الفنية للبطولة، والالتزام بالآداب العامة.// انتهى //22:21ت م0153