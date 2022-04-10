مكة المكرمة 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسيحرص قاصدو بيت الله الحرام على شرب ماء زمزم خلال أدائهم مناسكهم في هذه الأيام المباركة،شاكرين الله عزَّ وجلَّ على نعمه الكثيرة،وتوفر جميع الخدمات ومنها؛عبوات زمزم المنتشرة في جميع ساحات المسجد الحرام،التي وفرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.وماء زمزم المبارك له فضل عظيم؛فهي بئر مباركة وماؤها مبارك حيث يعدُّ من أسباب الشفاء من الأمراض والأقسام،ففي الحديث " ماء زمزم لما شرب له" كما يستحب عند شربه الدعاء " اللهم إني أسألك عِلمًا نافعًا،ورزقًا واسعًا،وشفاءً من كل داء".// انتهى //22:21ت م0154