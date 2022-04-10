بريدة 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واستغلب فريق الدحيل القطري على سابهان الإيراني بهدف مقابل لا شيء 1-0، في المباراة التي جمعتمها اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.وبهذه النتيجة يرفع الدحيل رصيده النقطي لـ 3 نقاط، فيما بقي رصيد سابهان عند 3 نقاط.يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الرابعة، وذلك بعد ما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.// انتهى //22:31ت م0156