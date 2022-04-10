القاهرة 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسالتقى وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا اليوم بنائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للعمل المناخي فرانس تيمرمانز، الذي يزور القاهرة حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون المختلفة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال الطاقة وسُبل تعزيزها لتحقيق المستهدفات المرجوة للحفاظ على المناخ والبيئة.// انتهى //22:37ت م0158