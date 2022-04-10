جدة 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واستعادل فريقا شباب الأهلي الإماراتي وفولاد الإيراني إيجاباً بهدف لهدف 1-1، في المباراة التي جمعتمها اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد شباب الأهلي لنقطتين في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن فولاد الإيراني صاحب النقطتين.يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الثالثة، وذلك بعدما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.// انتهى //22:51ت م0160