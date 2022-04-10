بيش 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسدشن محافظ بيش الدكتور تريحيب بن عماش آل حفيظ اليوم ، مشروع إفطار صائم الدعوي الـ12 ، الذي تنفذه جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة .وقدم مدير المشروع محمد مشلوي عرضًا عن المشروع ، الذي يقام بمخيم الإفطار على الطريق الرئيس بالمحافظة ، حيث يشارك أكثر من 2000 صائم يومياً في الإفطار الجماعي، يمثلون جاليات عربية وإسلامية وغير إسلامية .وهيأت الجمعية موقع المخيم لاستقبال الصائمين، حيث يشهد المشروع عقب الإفطار العديد من الدروس الرمضانية المصاحبة بلغات مختلفة ، تشمل تعليم سورة الفاتحة وقصار السور، وتوزيع مواد دعوية على المشاركين من مختلف الجنسيات، وتنظيم مسابقات بين الجاليات لحفظ القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ومسابقات ثقافية طيلة شهر رمضان المبارك ، فيما يسهم نحو 200 متطوع من محافظة بيش وقراها في تنفيذ المشروع ، الذي يعد واحدًا من أكبر مشروعات تفطير الصائمين بمنطقة جازان.ودأبت الجمعية على تنظيم مشروع " إفطار صائم الدعوي " سنويًا، استثمارًا لروحانية الشهر الكريم، حيث انطلق المشروع عام 1431هـ ، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين خلال الـ11 عامًا الماضية 420,948 مستفيدًا من مختلف الجنسيات ، فيما بلغ عدد إجمالي الداخلين في الإسلام منذ بدء تأسيس المشروع إلى الآن 300 مسلمًا جديدًا .وتخصص جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بيش برامج نوعية للجاليات ضمن دورها في التعريف بالإسلام ودعوة غير المسلمين للدخول فيه وتعميق الأخوة بين المسلمين الجدد وتأهيلهم شرعيًا عبر برامج متنوعة، أثمرت خلال العام الماضي 2021م - بفضل الله تعالى - في دخول 28 للإسلام ، فيما تضمنت برامج الجاليات الجولات الدعوية التي استفاد منها 520 مستفيدًا ، وحلقة القرآن الكريم لـ36 مستفيدًا ، إلى جانب 10,400 مستفيد عبر برامج الدعوة الإلكترونية من خلال دروس البث المباشر، وكذلك ترجمة خطبة الجمعة لـ576 مستفيدًا من الجاليات غير الناطقين باللغة العربية ، وتوزيع 272 مصحفًا ، وتوزيع 360 مصحفًا بلغات مختلفة ، وتوزيع 1240 كتابًا بمختلف اللغات ، وتوزيع 335 وجبة للجاليات .// انتهى //23:16ت م0162