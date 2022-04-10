القدس المحتلة 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال اليوم خمسة شبان مقدسيين خلال وجودهم بجانب المسجد الأقصى المبارك وفي باب العمود.وأفادت مصادر محلية في القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من إبراهيم خليل، ومحمد السعدي، وخالد إبراهيم، خلال وجودهم بجانب المسجد الأقصى المبارك ، فيما اعتقل جيش الاحتلال عاهد الرشق، وناصر عجاج أثناء الوقفة التضامنية مع أهالي مخيم جنين، في منطقة باب العمود بالقدس.// انتهى //23:21ت م0163