حائل 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل التقرير السنوي للإدارة العامة للمجاهدين للعام المالي 1442 - 1443هـ خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة يحيى بن حسن الخالدي.واطلع سموه خلال اللقاء على أعمال الإدارة والإحصاءات وأنشطة الإدارة, وعرض الخطط المستقبلية لإدارة المجاهدين بحائل وهيكلها التنظيمي.وأشار سمو نائب أمير منطقة حائل إلى أهمية الدور الأمني الذي تقوم به إدارة المجاهدين بدعم من القيادة الحكيمة - أيدها الله - لحماية المنشآت والقطاعات والتفاني في سبيل أمن الوطن وأمن مواطنيه والمقيمين على أراضيه.من جهته أعرب مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على الدعم والمساندة المستمرة، مؤكداً حرصه على أداء المهام على أكمل وجه، ومضاعفة الجهود من أجل تعزيز أمن الوطن.// انتهى //23:23ت م0164