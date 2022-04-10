رام الله 9 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسحذرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، من الصمت الدولي والانحياز إلى جانب الاحتلال وعدم محاسبته على جرائمه، وخاصة عمليات الإعدام الميداني التي يمارسها بحق الفلسطينيين، وآخرها إعدام سيدتين، واحدة قرب بيت لحم والثانية قرب الحرم الإبراهيمي الشريف.وأوضحت الدائرة على لسان رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمي اليوم، أن "المجتمع الدولي يغض الطرف عن جرائم غير إنسانية يرتكبها الاحتلال العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن قانون القوة هو السائد في العلاقات الدولية والتعامل مع قضايا الشعوب وحقوقها الإنسانية".وناشد التميمي، الهيئات ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في كل دول العالم، بالضغط على حكوماتها من أجل الالتزام بما وقعت عليه من اتفاقيات ومعاهدات دولية، ومحاسبة الاحتلال.// انتهى //23:24ت م0165