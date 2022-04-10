السيح 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسشهدت مدينة السيح اليوم مائدة إفطار رمضانية خلال ختام فعاليات "ليالي رمضانية" التي نظمتها بلدية الخرج في حديقة الملك عبدالعزيز بحي السليمانية .وصاحب المائدة الرمضانية التي شهدت حضور لافت من المواطنين والمقيمين، عدد من المناشط والبرامج المجتمعية منها برامج "مسرح الطفل" و مجتمعي بعنوان "رمضان زمان" الذي فتح نافذة الذكريات لأهالي مدن وبلدات وقرى الخرج مع عاداتهم وموروثاتهم، إضافة إلى إقامة بعض المسابقات المخصصة للشباب، وتخصيص أركان للمبادرات التوعوية، ومنطقة ألعاب الأطفال والضيافة.// انتهى //23:49ت م0167