سياسي / ماكرون يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية
الاثنين 1443/9/10 هـ الموافق 2022/04/11 م واس
باريس 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واس
تصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المنتهية ولايته الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بنسبة 28.1% من الأصوات بعد فرز صناديق الاقتراع.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم، أن مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان حلت ثانية بنسبة 23.3%، فيما حصل زعيم تيار اليسار الفرنسي جان لوك ميلونشون على 20.1%.
وبهذا يخوض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنافسته مارين لوبان إلى جولة إعادة في 24 أبريل بعد حصولهما على أعلى الأصوات في الجولة الأولى التي أجريت اليوم.
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