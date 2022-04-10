باريس 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واستصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المنتهية ولايته الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بنسبة 28.1% من الأصوات بعد فرز صناديق الاقتراع.وذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم، أن مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان حلت ثانية بنسبة 23.3%، فيما حصل زعيم تيار اليسار الفرنسي جان لوك ميلونشون على 20.1%.وبهذا يخوض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنافسته مارين لوبان إلى جولة إعادة في 24 أبريل بعد حصولهما على أعلى الأصوات في الجولة الأولى التي أجريت اليوم.// انتهى //00:04ت م0001