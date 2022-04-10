صامطة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسأطلقت الكلية التقنية بمحافظة صامطة أمس ، برنامج الصيانة التطوعية في المحافظة تحت شعار "تقني أخدم وطني"، والذي يهدف إلى إعانة ذوي الدخل المحدود وصيانة منازلهم ونشر ثقافة التطوع ومنح المتدربين فرصة التطبيق على أرض الواقع.وأوضح عميد الكلية محمد بن حسين طليس أهمية برنامج تقني أخدم وطني الذي يهدف لصيانة منازل المحتاجين، ويحقق آثارًا اجتماعية على حياة الفئة المستهدفة في المجتمع، وتطوير قدرات كوادر المتدربين مهنياً وتقنياً ، منوهاً بأهمية العمل التطوعي وغرس هذه الثقافة في نفوس المتدربين تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .وأضاف أن البرنامج يُنفذ على عدة مراحل، حيث تستمر المرحلة الأولى إلى الـ24 من شهر رمضان الحالي باستهداف 20 منزلاً من منازل المستفيدين التي حُددت من الجهات الخيرية ، مبينًا أن البرنامج سوف ينفذ في كل فصل تدريبي .// انتهى //00:08ت م0003