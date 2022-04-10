أبوعريش 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسوزعت جمعية البرّ الخيرية بمحافظة أبوعريش 7958 سلة غذائية لمستفيديها ، وذلك ضمن مشروعاتها الخيرية خلال شهر رمضان المبارك.وتنوعت مشروعات الجمعية خلال الربع الأول من العام الحالي 2022م لتشمل توزيع 6440 كيسًا من الدقيق ، وصرف مستحقات منصة جود للإجارة لـ6 مستفيدين بإجمالي مبلغ 84,000 ريال ، وترميم المنازل للأسر المحتاجة بتكلفة بلغت 154,000 ريال ، وتوزيع 5362 كرتونًا من التمر ، وتوزيع اللحوم الطازجة على 60 أسرة ، وتوزيع 1500 كيلو جرام من الأسماك الطازجة ، إلى جانب سداد فواتير الكهرباء بمبلغ 36,000 ريال ، وكذلك صرف مساعدات نقدية للمستفيدين بمبلغ 30,000 ريال ، فضلًا عن صرف مستحقات الأيتام بتكلفة 249,000 ريال لـ424 يتمًا ويتيمة.ونفذ المتطوعون والمتطوعات بالجمعية 16 مبادرة اجتماعية في مختلف مجالات خدمة المجتمع بإجمالي 3000 ساعة تطوعية.// انتهى //00:09ت م0004