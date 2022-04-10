القاهرة 10 رمضان 1443 هـ الموافق 11 أبريل 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري بالقاهرة مساء الأحد بنائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للعمل المناخي فرانس تيمرمانز.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.كما ناقشا الاستعدادات الجارية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ "COP27"، الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، والقضايا ذات الصلة.// انتهى //00:13ت م0005